Porta a Lucca | al via la sperimentazione per misurare i rifiuti indifferenziati

Pisatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo Pratale e Gagno, parte anche nel quartiere di Porta a Lucca Ovest la sperimentazione per misurare i rifiuti indifferenziati prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, con l'obiettivo di arrivare successivamente all'applicazione della tariffazione puntuale.“L’avvio di questa ulteriore. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: porta - lucca

Riapre l’ufficio postale di Porta a Lucca, l'annuncio di Poste

Lucca Comics all’Expo di Osaka “Siamo la porta del Sol Levante“

Napoli, si raffredda la pista che porta a Nunez. Il club azzurro ha scelto Lucca per l’attacco

Porta a Lucca: al via la sperimentazione per misurare i rifiuti indifferenziati; A Porta a Lucca Ovest parte la sperimentazione dei cassonetti intelligenti per l’indifferenziata; Rifiuti, al via fase sperimentale in Porta a Lucca.

Porta a Lucca, riaprono le Poste - Riaprirà tra fine marzo ed inizio aprile l’ufficio postale di Porta a Lucca, dopo vari tentativi da parte di Poste Italiane di trasferirlo in un’altra sede. Scrive lanazione.it

porta lucca via sperimentazionePorta a Lucca, tredici occhi. Conti annuncia nuova Ztl : "Per le partite del Pisa" - Telecamere per regolare l’accesso dei residenti: si parte entro dicembre. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Porta Lucca Via Sperimentazione