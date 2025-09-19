Pordenone punta sui bus a chiamata nelle fasce serali
Un servizio di autobus a chiamata nella fascia serale. È il progetto sperimentale in corso di valutazione da parte del trasporto pubblico locale insieme alla Regione Friuli Venezia Giulia e al Comune di Pordenone. Per realizzarlo, però, le istituzioni hanno stilato un questionario rivolto ai. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: pordenone - punta
Il Pordenone Fc punta all'Under 18: niente terza categoria
“#Pordenonelegge è evento di punta in Italia, ha il grande merito di mettere a confronto idee diverse nella libertà. Questa è la differenza tra chi solo parla di libertà e chi invece la promuove”. Così @M_Fedriga all’inaugurazione a #Pordenone https://tinyurl.co - X Vai su X
Il13. . CALCIO ECCELLENZA FVG. IL PORDENONE FC STRAPPA UN PUNTO AL FIUME BANNIA. CON ENORME FATICA. Vai su Facebook
Pordenone punta sui bus a chiamata nelle fasce serali; Bus a chiamata in partenza dall'autunno: questionari nelle classi al rientro sui banchi; Trasporti, scatta la prenotazione obbligatoria sulla linea Frisanco-Maniago.
Roma punta sui bus a chiamata. Arriveranno in altri sette quartieri - Dopo il successo ottenuto nel quartiere Massimina il Campidoglio vuole continuare a puntare sui mini bus che prendono gli utenti direttamente sotto casa ... Da romatoday.it
Servizio bus a chiamata, il Comune va al raddoppio: «Attivo in 7 nuove zone» - Poi, dalla sperimentazione si è passati all’ordinaria quotidianità (e a pagamento del normale biglietto ... Scrive ilmessaggero.it