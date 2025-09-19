Pordenone punta sui bus a chiamata nelle fasce serali

Pordenonetoday.it

Un servizio di autobus a chiamata nella fascia serale. È il progetto sperimentale in corso di valutazione da parte del trasporto pubblico locale insieme alla Regione Friuli Venezia Giulia e al Comune di Pordenone. Per realizzarlo, però, le istituzioni hanno stilato un questionario rivolto ai. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

