A volte basta un semplice tocco per modificare completamente un look. Un dettaglio, un piccolo elemento che si fa distinguere, un accessorio: sono i mezzi attraverso i quali possiamo regalare carattere al nostro aspetto. Lo stesso, ovviamente, vale per i capelli. Spesso – ad esempio – non abbiamo modo di farci un’acconciatura o non abbiamo tempo per la piega perfetta. Ed è in queste occasioni che l’accessorio giusto può aiutarci a rendere anche una semplicissima coda, uno chignon o una treccia, incredibilmente chic. Basta un pony cuff gioiello a rendere ogni hairlook elegante e inconfondibile. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pony cuff, l’accessorio per capelli che, da solo, ti permette un acconciatura chic e inconfondibile