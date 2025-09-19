Pontida la Lega torna in campo | ‘Liberi e forti’ per due giorni di raduno

La spianata bergamasca di Pontida è pronta a trasformarsi, ancora una volta, in punto di ritrovo per militanti e simpatizzanti della Lega: due giornate dense di incontri, interventi e simboli che puntano a ribadire l’identità del movimento, sotto lo slogan che campeggia sull’erba: “Liberi e forti”. Una due giorni di festa e dibattiti La vigilia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Pontida, la Lega torna in campo: ‘Liberi e forti’ per due giorni di raduno

In questa notizia si parla di: pontida - lega

Lega, il manifesto di Pontida 2025: una clamorosa somiglianza

La Lega si ritrova per la tradizionale festa a Pontida: apre Fontana, poi Calderoli e chiusura affidata a Salvini

Vannacci e la Lega, tensioni interne verso Pontida: il nodo della leadership

Domenica tutti a Pontida!! Dalle ore 10, ci ritroveremo sul grande pratone, cuore pulsante della Lega. ?Aspetto anche te!! #Lega #Pontida25 #Avantitutta #conlaleganelcuore Vai su Facebook

La Lega a Pontida tra tradizione e new entry. Ecco gli altri temi della puntata. #18settembre - X Vai su X

Parole e mosse di Salvini in vista di Pontida; Pontida e l’Eur, duello a distanza tra Lega e giovani di FdI; La Lega in piazza a Varese si prepara a Pontida.

Lega a Pontida 21 settembre 2025: programma, ospiti e interventi. Salvini, Vannacci e la partita dell’identità - Sullo sfondo, due incognite: la gestione dell’“effetto Vannacci” e la trattativa sulle candidature regio ... Come scrive italiaoggi.it

Pontida e anti-Pontida. Fratelli d'Italia e Lega fanno festa e si ignorano allegramente - Nessun ambasciatore dei rispettivi partiti in terra straniera. Si legge su huffingtonpost.it