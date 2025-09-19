Pontida la Lega cambia pelle | raduno meno padano e prato che si svuota

A Pontida, fra l’odore delle salamelle e le bandiere verdi, la Lega misura la distanza tra le proprie origini e la metamorfosi odierna. L’appuntamento di quest’anno ridefinisce equilibri, volti e parole d’ordine. La memoria di Pontida, tra mito e realtà La narrazione che avvolge il raduno affonda nelle pieghe di una cronaca medievale: 7 aprile . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Pontida, la Lega cambia pelle: raduno meno padano e prato che si svuota

