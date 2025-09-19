Pontida 2025 Iachetti non ci sarà | chi saranno gli ospiti della Lega allo storico raduno

Today.it | 19 set 2025

Tutto pronto per Pontida 2025, lo storico raduno della Lega che, a poche ore dall'apertura del "pratone" (domenica 21 settembre) esplicita sui social che "Enzo Iacchetti non ci sarà". In un altro post in cui un'immagine generata con l'Intelligenza artificiale mostra alcuni giovani di origine. 🔗 Leggi su Today.it

