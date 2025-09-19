Pontedera, 19 settembre 2025 – Pesante tonfo casalingo per il Pontedera, battuto 4-0 in casa dal Campobasso. La gara, iniziata con 12' di ritardo per un guasto al sistema FVS (si è giocato senza) si è messa subito in salita per i granata, trafitti due volte nei primi 10' dalle conclusioni di Leonetti e dell'ex Magnaghi. Prima del riposo il tris di Pierno ha chiuso virtualmente l'incontro, mentre nel cuore della ripresa ci ha pensato Bifulco a rendere pesante il passivo per la squadra di Menichini, squalificato e sostituito in panchina da Lisuzzo. Prossimo impegno per il Pontedera, martedì a Terni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pontedera, lezione pesantissima: ko 0-4 in casa contro il Campobasso