Pontedera Antiqua

Prima domenica di apertura per , mercato di oggetti del passato. La location sarà quella di Viale Italia con orario continuato 9 - 19. Una novantina gli espositori attesi da tutta la Toscana per un appuntamento che avrà cadenza mensile, ogni terza domenica del mese. Cosa sarà. 🔗 Leggi su Pisatoday.it