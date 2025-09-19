Pontedera Antiqua

Pisatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima domenica di apertura per , mercato di oggetti del passato. La location sarà quella di Viale Italia con orario continuato 9 - 19. Una novantina gli espositori attesi da tutta la Toscana per un appuntamento che avrà cadenza mensile, ogni terza domenica del mese. Cosa sarà. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pontedera - antiqua

Pontedera antiqua Il passato da comprare

Pontedera Antiqua debutta in viale Italia: un tuffo nel passato a cadenza mensile

Pontedera Antiqua 21 settembre 2025; Pontedera Antiqua debutta in viale Italia: un tuffo nel passato a cadenza mensile; Pontedera antiqua Il passato da comprare.

pontedera antiquaPontedera Antiqua debutta in viale Italia: un tuffo nel passato a cadenza mensile - Gli appassionati di oggetti d'epoca e di piccolo antiquariato hanno un nuovo appuntamento fisso. Scrive msn.com

Pontedera Antiqua - Prima domenica di apertura per Pontedera Antiqua, mercato di oggetti del passato. Segnala pisatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Pontedera Antiqua