PONTEDERA Prima uscita del nuovo “Pontedera Antiqua“, il nuovo mercatino degli oggetti del passato che da questo mese di settembre sarà organizzato ogni terza domenica del mese in viale Italia. Telefoni usati, vecchie valigie, altoparlanti, vinili, sveglie del passato, storiche macchine da scrivere e chi più ne ha più ne metta. Domenica prossima 21 settembre, per tutto il giorno, dalle ore 9 alle 19, l’associazione Etruria, che organizza già mercati simili a Livorno, Cascina e Bientina, ospiterà in viale Italia ben 90 espositori che arrivano da tutte le province della Toscana. Collezionisti, appassionati o semplici curiosi potranno trovare oggetti del passato di tutti i tipi, sono esclusi solo abbigliamento e calzature. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pontedera antiqua Il passato da comprare