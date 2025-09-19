Pontedera, 19 settembre 2025 - Gli appassionati di oggetti d'epoca e di piccolo antiquariato hanno un nuovo appuntamento fisso. Parte domenica 21 settembre a Pontedera "Pontedera Antiqua", il mercato dell'antiquariato e del collezionismo che animerà viale Italia ogni terza domenica del mese, con orario continuato dalle 9 alle 19. L'evento, organizzato dall'associazione Etruria, vede la partecipazione di circa novanta espositori provenienti da tutta la Toscana, che allestiranno le loro bancarelle con un vasto assortimento di articoli. Cosa sarà possibile trovare? Praticamente tutto quello che riguarda l'oggettistica e il piccolo antiquariato, ad eccezione di abbigliamento e calzature, in un repertorio che spazierà dai libri agli specchi, dai vinili alle sveglie, solo per fare alcuni esempi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pontedera Antiqua debutta in viale Italia: un tuffo nel passato a cadenza mensile