Ponte sullo Stretto Salvini | Se arriva l' ok della Corte dei conti i lavori partiranno a ottobre

“Se la Corte dei Conti darà il suo ok nelle prossime settimane” ai lavori per il ponte sullo Stretto inizieranno. È l'ultimo passaggio che manca per arrivare in Gazzetta Ufficiale, vuol dire che nel mese di ottobre, se arriverà la bollinatura finale, si partirà con le opere accessorie". A dirlo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: ponte - stretto

Ponte sullo stretto come opera militare: l’opera si farà grazie a Trump?

La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”

Spesa per la Difesa al 5%, l’Italia vuole riclassificare il Ponte sullo Stretto per farlo rientrare negli obiettivi Nato

PONTE SULLO STRETTO. COME È POTUTO ACCADERE CHE IL PROGETTO SIA STATO AVALLATO SENZA VISTO INGV? “E se poi non sono in regola con la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina che fanno? Cosa dice il ministro Salvini sul fatto - facebook.com Vai su Facebook

La lotta per bloccare il Ponte di Messina non si ferma. Insieme a Greenpeace, Legambiente e Lipu abbiamo presentato alla Corte dei Conti una memoria sulla delibera CIPESS relativa alla realizzazione del Ponte sullo Stretto https://wwf.it/pandanews/societ - X Vai su X

Ponte sullo Stretto, Salvini: Se arriva l'ok della Corte dei conti, i lavori partiranno a ottobre; Ponte sullo Stretto, arriva il progetto definitivo; Ponte sullo Stretto, arriva il via libera definitivo del governo. Protestano le associazioni ambientaliste.

Ponte sullo Stretto, salta l’inserimento nel conto delle spese Nato: dopo lo stop degli Usa arriva la retromarcia di Salvini - Il Ponte sullo Stretto non farà parte delle spese per la Nato. Si legge su lanotiziagiornale.it

Ponte sullo Stretto, Salvini: “Ora ultimi passaggi, dopo l’ok della Corte dei Conti si parte con i cantieri” - Sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina ha parlato il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Scrive itacanotizie.it