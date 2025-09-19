Ponte sullo Stretto focus sui cantieri e sulle tariffe | Pedaggi auto tra i 4 e i 7 euro

Il progetto prevede tariffe per gli autoveicoli più contenute rispetto al costo dei traghetti. Pietro Colucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, ha spiegato che i lavori veri e propri prenderanno il via nel 2027. Investimento da 13,5 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ponte sullo Stretto, focus sui cantieri e sulle tariffe: "Pedaggi auto tra i 4 e i 7 euro"

In questa notizia si parla di: ponte - stretto

Ponte sullo stretto come opera militare: l’opera si farà grazie a Trump?

La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”

Spesa per la Difesa al 5%, l’Italia vuole riclassificare il Ponte sullo Stretto per farlo rientrare negli obiettivi Nato

Ponte Stretto di Messina, Salvini: "Inizio lavori ad ottobre, se arriva ok Corte dei Conti" "Se la Corte dei conti darà il suo ok nelle prossime settimane" al ponte sullo Stretto, "è l'ultimo passaggio che manca per arrivare in Gazzetta ufficiale, si partirà nelle prossim Vai su Facebook

Ponte Stretto: parla l'A.D. Pietro Ciucci https://rainews.it/tgr/calabria/articoli/2025/09/ponte-stretto-parla-lad-pietro-ciucci-466713e0-4bb1-4d71-8d48-e11452f47d03.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24…. - X Vai su X

Ponte sullo Stretto, focus sui cantieri e sulle tariffe: Pedaggi auto tra i 4 e i 7 euro; Ponte Stretto, Salvini: Siamo agli ultimi passaggi, poi al via cantieri -; Sicurezza nei cantieri del Ponte sullo Stretto: normativa, rischi specifici e controllo.

Ponte sullo Stretto, il Cipess ha approvato il progetto definitivo: si prevede entro il 2025 l’avvio dei cantieri - Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che potrebbe avvenire entro ottobre, dopo la registrazione della Corte dei conti, la delibera del Cipess sarà efficace e il progetto del ponte sullo Stretto ... Si legge su ilsicilia.it

Ponte sullo Stretto, via libera definitivo: lavori al via nel 2025, completamento previsto nel 2032 - Il Cipess ha approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, dichiarandone la pubblica utilità. Segnala sicilianews24.it