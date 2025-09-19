Ponte sullo Stretto focus sui cantieri e sulle tariffe | Pedaggi auto tra i 4 e i 7 euro

Gazzetta.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto prevede tariffe per gli autoveicoli più contenute rispetto al costo dei traghetti. Pietro Colucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, ha spiegato che i lavori veri e propri prenderanno il via nel 2027. Investimento da 13,5 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ponte sullo stretto focus sui cantieri e sulle tariffe pedaggi auto tra i 4 e i 7 euro

© Gazzetta.it - Ponte sullo Stretto, focus sui cantieri e sulle tariffe: "Pedaggi auto tra i 4 e i 7 euro"

