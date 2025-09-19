Ponte San Michele comitato contro la Soprintendenza | Sconclusioni che tradiscono la tutela
"Lo scempio è meglio a sud o a nord?". Questa è la domanda che probabilmente si è posta la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, in ordine al dibattito pubblico riguardante un nuovo ponte sull'Adda nei pressi del San Michele.Noi del Comitato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Paderno d’Adda, l’idea dell’assessore Terzi: un unico ponte stradale e ferroviario affiancato al San Michele, ma sindaci e residenti sono contrari
Ponte San Michele, in campo la Regione: «Il viadotto misto è la soluzione migliore»
La tecnologia contro il caos sul ponte San Michele di Paderno: arriva Orione e regolerà il traffico in base al flusso di auto
Con l’addio al ponte San Michele 17mila veicoli in più: “Una situazione drammatica” - Sarà quella che dovranno affrontare i cittadini di Paderno d’Adda, Robbiate, Verderio e Merate con la costruzione del nuovo ponte che rimpiazzerà ... ilgiorno.it scrive
Ponte San Michele, i comuni scrivono al Ministero: “Salviamo il ponte e la sua incomparabile bellezza” - Una lettera indirizzata al Ministero della cultura per chiedere un intervento urgente a tutela del Ponte San Michele. Scrive bergamonews.it