Ponte San Michele comitato contro la Soprintendenza | Sconclusioni che tradiscono la tutela

Leccotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Lo scempio è meglio a sud o a nord?". Questa è la domanda che probabilmente si è posta la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, in ordine al dibattito pubblico riguardante un nuovo ponte sull'Adda nei pressi del San Michele.Noi del Comitato.

