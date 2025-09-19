Ponte chiuso dopo l’incendio | Restano le criticità a Borgo Santa Maria

Latinatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da un lato la soddisfazione per la prosecuzione dei lavori sul ponte sulla Ninfina, comunicata ieri dal presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli, dall’altra le criticità che permangono a Borgo Santa Maria per il ponte di competenza regionale di Astral chiuso dal 13 agosto dopo un. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ponte - chiuso

Bressana Bottarone, code e disagi per il ponte chiuso: “Un anno da incubo, cambio lavoro”

Ponte sullo Stirone chiuso martedì 1° luglio dalle 8.30 alle 17

Incendio Roma, fiamme a Piana del Sole, Ponte Galeria, Capannelle e parco dell'Aniene. Chiuso svincolo per l'autostrada a Fiumicino, interrotti i treni

Cerca Video su questo argomento: Ponte Chiuso Dopo L8217incendio