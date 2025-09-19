Ponte Anteprima Carnevale i bambini protagonisti della due giorni

Tempo di lettura: 2 minuti All’interno del programma di “Anteprima Carnevale” che si terrà a Ponte il 27 e 28 settembre spazio ai più piccoli. Infatti dalle ore 16:30 non mancheranno magie e risate con giochi ed animazioni a tema carnevalesco a cura di Neverland, spettacoli comici e intrattenimento per tutta la famiglia e show di cabaret con la compagnia teatrale ‘Senza Pensieri’. Poi la caccia al tesoro, trucchi di magia, clown, truccabimbi, baby dance con bolle di sapone, giro di mascotte, tatuaggi magici ecc. Un evento organizzato dal Comune di Ponte con il patrocinio della Provincia di Benevento e co-organizzato dal ‘Volks Drugen Club Benevento Air Cooled’ che unisce grandi e piccini nella magia del Carnevale! Una due giorni che rientra nel più ampio ‘Festival dei Sapori e degli Artisti di strada, progetto ammesso a finanziamento dalla Regione Campania nell’ambito dell’avviso pubblico “Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica della Campania (POC Campania)” e che vede il Comune di Paupisi come ente capofila’. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ponte, “Anteprima Carnevale” i bambini protagonisti della due giorni

In questa notizia si parla di: ponte - anteprima

Il libro in dono "Coloriamo il Gioco del Ponte". Anteprima in sala delle Baleari del Comune

A Ponte arriva “Anteprima Carnevale”: due giorni di tradizione e gusto

Anteprima Carnevale, a Ponte una due giorni di tradizione e gusto

Giusto un promemoria per ricordavi che il gruppo teatro porta in scena un’anteprima del nuovo spettacolo “La mia vita spiegata bene” Che dire, grazie agli organizzatori di Ponte a Greve Summer - art&food per lo spazio dedicato agli attori della nostra Com Vai su Facebook

Ponte, “Anteprima Carnevale” ecco il programma della due giorni - - Quotidiano di; Ponte (BN). 'Anteprima Carnevale': ecco i nomi dei giurati per il Concorso 'Maschera Pontese'; A Ponte arriva “Anteprima Carnevale”.

Ponte, “Anteprima Carnevale” ecco il programma della due giorni - È stato ufficializzato il programma di "Anteprima Carnevale", la nuova manifestazione culturale e festiva, ideata per valorizzare e rinnovare l’identità del ... Lo riporta napolivillage.com

Carnevale: tutti gli eventi da vivere in famiglia e coi bambini - Il Carnevale, in Italia e nel mondo, è l’occasione perfetta per lasciarsi travolgere dalla magia di maschere, travestimenti e coriandoli, in quella che è una vera e propria arte. siviaggia.it scrive