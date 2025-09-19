Polonia | caccia russi sul Mar Baltico

21.45 La Polizia di Frontiera della Polonia ha dichiarato che due caccia russi hanno violato la zona di sicurezza della piattaforma di esplorazione petrolifera e di gas Petrobaltic nel Mar Baltico, effettuando un sorvolo a bassa quota sulla piattaforma. "Le Forze Armate polacche e altre autorità sono state informate", ha dichiarato la polizia citata dal Guardian. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

