Polonia | caccia russi sul Mar Baltico
21.45 La Polizia di Frontiera della Polonia ha dichiarato che due caccia russi hanno violato la zona di sicurezza della piattaforma di esplorazione petrolifera e di gas Petrobaltic nel Mar Baltico, effettuando un sorvolo a bassa quota sulla piattaforma. "Le Forze Armate polacche e altre autorità sono state informate", ha dichiarato la polizia citata dal Guardian. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: polonia - caccia
Massiccio attacco russo sull'Ucraina, Polonia schiera i caccia
Ucraina, attacco russo nella notte. La Polonia schiera i caccia
Attacco russo, Polonia schiera i caccia
E siamo a quota due. Dopo la Polonia qualche giorno fa, ora l'Estonia ha annunciato ufficialmente che intende invocare l'articolo 4 della NATO dopo la violazione dello spazio aereo estone durata 12 minuti da parte di tre caccia russi avvenuta oggi. - X Vai su X
Il governo italiano fino a un paio di giorni fa era disposto a inviare in Polonia di due caccia intercettori. Poi, però, c’è stato un brusco ripensamento Vai su Facebook
Ucraina, tre jet russi hanno violato lo spazio aereo dell'Estonia LIVE; Tre Jet russi violano lo spazio aereo dell'Estonia, Polonia denuncia Mig sul Baltico; Tre jet russi invadono lo spazio aereo estone: F-35 italiani in volo per respingerli | Polonia: Due caccia a bassa quota nel Baltico.
Polonia, jet russi a bassa quota su piattaforma petrolifera del Mar Baltico: «Violata la zona di sicurezza» - La Polizia di Frontiera della Polonia ha dichiarato che due caccia russi hanno violato la zona di sicurezza della piattaforma di esplorazione petrolifera ... Lo riporta msn.com
Polonia, jet russi a bassa quota su piattaforma Baltico - La Polizia di Frontiera della Polonia ha dichiarato che due caccia russi hanno violato la zona di sicurezza della piattaforma di esplorazione petrolifera e di gas Petrobaltic nel Mar Baltico, effettua ... Lo riporta msn.com