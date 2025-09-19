Poliziotti aggrediti e insultati a Catanzaro scene di violenza e furti | scattano 3 Daspo Willy
Tre provvedimenti di Daspo Willy a Catanzaro per violenza e furti nei locali pubblici: la misura per tutelare la sicurezza dei cittadini. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: poliziotti - aggrediti
Poliziotti aggrediti dai clienti del bar in piazza Cavour: locale chiuso per 15 giorni
Poliziotti aggrediti all’Esselunga da un cliente: finiscono in ospedale
Gli agenti aggrediti e l'allarme violenza: "I poliziotti palermitani fanno miracoli, evidente carenza di organico"
EPISODIO DI VIOLENZA La donna aveva denunciato i comportamenti pericolosi dell'ex: i poliziotti sono intervenuti, ma l'uomo li ha aggrediti. Vai su Facebook
Dopo l'ennesima aggressione dei confronti dei poliziotti intervenuti per sedare una rissa tra i detenuti - X Vai su X
Violenze in un asilo a Taranto; Catanzaro: detenuto ubriaco aggredisce compagno di stanza.
Tenta di dare fuoco all’auto del compagno e aggredisce i poliziotti, arrestata a Catanzaro - La donna, già affidata in prova ai servizi sociali, è stata portata in carcere ... Come scrive corrieredellacalabria.it
Catanzaro, aggredisce i poliziotti intervenuti per sedare una lite: arrestata una donna - Momenti di tensione nella serata del 16 settembre in via Masciari a Catanzaro , dove una lite tra una giovane donna e il suo compagno ha richiesto ... Si legge su msn.com