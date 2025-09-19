Politecnico di Bari un minuto di silenzio all’inizio delle lezioni per le vittime civili di Gaza

Un gesto simbolico per ribadire il rifiuto della guerra e la solidarietà alle vittime civili di Gaza. Dal 22 settembre, con l’avvio del nuovo anno accademico 202526, i docenti del Politecnico di Bari apriranno la prima lezione di ciascun corso con un minuto di silenzio.La decisione è stata. 🔗 Leggi su Baritoday.it

