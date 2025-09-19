Scatti d’epoca, tanta passione per il passato della città, maestria dietro l’obiettivo, intelligenza artificiale. Ecco gli ingredienti di un progetto che il fotografo Roberto Celi sta portando avanti, con il sogno di trovare un editore che lo trasformi in una pubblicazione, dedicato alla Spezia dell’Ottocento. Una successione di immagini che riaprono come una voragine la storia del Golfo, rendendo fruibili con il colore e le rielaborazioni tanti scorci di questo angolo del Levante ligure. È come entrare in punta di piedi in un mondo visto magari tante volte negli album d’epoca e l’effetto lascia senza fiato: ci sono le case sulla marina e la passeggiata del Canaletto, dove oggi tutto è tombato al servizio dei container, c’è il Croce di Malta di fronte alla spiaggia, quando la riva arrivava dietro a via Chiodo, c’è il colle dei Cappuccini poi demolito per far spazio alla città nuova, c’è il Politeama. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Politeama di nuovo in piazza Verdi. Maestria e intelligenza artificiale. Celi ricostruisce La Spezia che fu