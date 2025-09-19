Politano un leone all’Etihad | la sua notte tra sacrificio e cuore

"> Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport racconta la partita eroica dell’esterno azzurro, trasformato in capitano e simbolo di resistenza contro il Manchester City. MANCHESTER – Doveva essere la notte del grande ritorno di Kevin De Bruyne, ma per oltre cinquanta minuti è stata la notte di Matteo Politano. Così la racconta Davide Palliggiano sulle colonne del Corriere dello Sport: l’esterno azzurro, in un Etihad vestito a festa per King Kev, ha incarnato la grinta e il cuore del Napoli, fino a diventare leader inatteso dopo l’espulsione di Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Politano, un leone all’Etihad: la sua notte tra sacrificio e cuore

