Politano da leader | salvataggio miracoloso e voti alti contro il City
Matteo Politano è stato uno dei migliori in campo per il Napoli nonostante la .
A Manchester è dura già undici pari. Così diventa proibitivo. Scendiamo negli spogliatoi con la porta salva, però. Milinkovic e Politano su tutti. E poi il Signore in foto che, nella sua sera, si sacrifica da leader, da uomo. Il Musa - facebook.com Vai su Facebook
Alfredo Pedullà "annuncia" quelli che dovrebbero essere i prossimi tre rinnovi in casa Napoli "Rinnovo per Politano, presto toccherà anche ad Anguissa e Rrahmani", svela su X il giornalista Tre leader, simboli degli ultimi due Scudetti vinti, pronti a essere - X Vai su X
Politano da leader: salvataggio miracoloso e voti alti contro il City; Hojlund isolato all’Etihad: solo 5 in pagella contro il City.
Napoli, Politano da leader vero: sale in cattedra poi esce sfinit - Doveva essere la serata di Kevin De Bruyne e del suo gran ritorno a Manchester, ma è stata - Come scrive corrieredellosport.it
Politano da leader vero. Prestazione gigantesca per l’esterno che si è ritrovato la fascia al braccio onorandola - Prestazione gigantesca per l’esterno che si è ritrovato la fascia al braccio onorandola ... Si legge su ilnapolionline.com