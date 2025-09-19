Polemica sulla Ginecologia al Ruggi Polichetti chiede trasparenza | Venga affidata a chi di competenza
Al Ruggi di Salerno le prime decisioni del direttore generale Ciro Verdoliva hanno portato a nuove nomine. Nei giorni iniziali del suo incarico è arrivata quella di Walter Longanella, mentre restano ancora da definire alcune direzioni considerate strategiche, tra cui quella del reparto di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: polemica - ginecologia
200 anni fa è stato inventato lo speculum (dispositivo medico utilizzato durante le sedute ginecologiche). E da allora… è cambiato pochissimo. Non è una polemica, è un dato di fatto. E se durante la visita ginecologica provi dolore, sappi che non è normale. L Vai su Facebook
Polemica sulla Ginecologia al Ruggi, Polichetti chiede trasparenza: Venga affidata a chi di competenza; Ruggi Salerno. È polemica tra Polichetti-D’Amato.