Polemica sulla Ginecologia al Ruggi Polichetti chiede trasparenza | Venga affidata a chi di competenza

Salernotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Ruggi di Salerno le prime decisioni del direttore generale Ciro Verdoliva hanno portato a nuove nomine. Nei giorni iniziali del suo incarico è arrivata quella di Walter Longanella, mentre restano ancora da definire alcune direzioni considerate strategiche, tra cui quella del reparto di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

