Poker Live | l' EPT si prepara per la tappa di Malta Ecco il programma
Ci sono in programma ancora due tappe del tour europeo da qui a fine anno. Il prossimo festiva EPT è in programma a Malta: quasi due settimane di poker con oltre 70 eventi in calendario. Tra Open e Main Event EPT ci sarà tanto da raccontare. E torna la diretta streaming in italiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
European Poker Tour: Parigi torna protagonista nel 2026; EPT Cipro in programma dal 9 al 20 ottobre: tutto quello che c’è da sapere; Poker Live: il Team Pro Sisal Poker cala gli assi per i prossimi tornei.
European Poker Tour: dal 1 al 12 ottobre si gioca l’EPT Malta 2025. Il programma dei tornei principali - L’European Poker Tour torna dopo 9 anni nell’isola del Mediterraneo dal 1 al 12 ottobre. Secondo pokeritaliaweb.org
Ept Malta 2025: si gioca dal 1° al 12 ottobre, ecco i principali tornei - Si svolgerà dal 1° al 12 ottobre a Malta la prossima tappa dello European Poker tour che torna nell’isola dopo nove anni di assenza. Come scrive gioconews.it