La lettura dei nomi dei bambini uccisi a Gaza e la consegna delle Bandiere della Pace realizzate da alcune associazioni. È il nuovo atto del progetto "Poggibonsi semina Pace", a cura del Comune. Lunedì prossimo l’appuntamento, voluto dall’amministrazione con il Forum per la Pace Valdelsa e alle Donne Insieme per la Pace di Firenze. "Il massacro a cui assistiamo – spiega la sindaca Susanna Cenni – non deve trovarci fermi, silenti, rassegnati. In questi giorni anche la commissione Onu ha apertamente parlato di genocidio e l’Europa, finalmente, sembra voler assumere posizioni di pressione per fermare Israele. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Poggibonsi semina pace". Staffetta di lettura collettiva dei nomi bimbi uccisi a Gaza

