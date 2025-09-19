Poeticamente Pizzofalcone e rampe Lamont Young - a piedi al tramonto

Partenope, con poesia, al tramonto.E' nata proprio lì, la nostra città, quando, nell'VII secolo a.C., i greci approdarono con le loro navi. Oppure, quando una sirena, metà donna e metà uccello, depositò il suo corpo su quell'insenatura. Vi porteremo per le stradine di Montedidio, scopriremo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Tour di settembre Domenica 21 settembre alle 10e30 Borgo Santo Strato a Posillipo: c'è chi scende e c'è chi sale Sabato 27 settembre alle 17e30 Poeticamente, Pizzofalcone e rampe Lamont Young - a piedi, al tramonto Domenica 28 settembre alle 10e30 Il b

Poeticamente, Pizzofalcone e rampe Lamont Young; Tour alla scoperta di Pizzofalcone e delle rampe Lamont Young a Napoli.

