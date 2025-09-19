Pma per tutte consegnate in Senato le 43mila firme dell’Associazione Coscioni | Oggi io non sarei nata
“La procreazione assistita deve essere un diritto anche per le donne singole”: l’ Associazione Luca Coscioni ha consegnato in Senato 43mila firme raccolte a sostegno della campagna “Pma per tutte”- Così cittadine e cittadini chiedono al Parlamento di modificare la legge 402004, secondo i firmatari “ancora responsabile di gravi discriminazioni nell’accesso alla Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) nei confronti di donne singole e coppie dello stesso sesso”. La normativa italiana, infatti non permette la pma per donne single o coppie dello stesso sesso, costringendo centinaia di donne, ogni anno, a recarsi all’estero “con costi elevati e disuguaglianze” legate alle diverse possibilità economiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
