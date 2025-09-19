Pluriclassi Arquata Futura incalza | | Qui servono equità e risorse

Ilrestodelcarlino.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La risposta del commissario Guido Castelli, arrivata nei giorni scorsi, che ha promesso l’arrivo di nuovi insegnanti che garantirà lo sdoppiamento delle classi, sembra non aver soddisfatto ‘ Arquata Futura ’. L’associazione, infatti, torna ad alzare la voce, in merito alla problematica della pluriclasse che, nel borgo terremotato, riguarda le prime tre classi della primaria, la quarta e la quinta sempre della primaria, nonché le prime due classi della scuola media. "Ringraziamo il senatore Castelli per la costante attenzione, ma dobbiamo rilevare alcune cose – spiega Arquata Futura, attraverso la presidente Aurora Lauri –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

pluriclassi arquata futura incalza qui servono equit224 e risorse

© Ilrestodelcarlino.it - Pluriclassi, Arquata Futura incalza: : "Qui servono equità e risorse"

In questa notizia si parla di: pluriclassi - arquata

Pluriclassi, Arquata Futura incalza: : Qui servono equità e risorse; Arquata, incubo pluriclasse: Pretendiamo un cambio; Pluriclassi, la soluzione. Castelli: così interveniamo.

pluriclassi arquata futura incalzaPluriclassi, Arquata Futura incalza: : "Qui servono equità e risorse" - La risposta del commissario Guido Castelli, arrivata nei giorni scorsi, che ha promesso l’arrivo di nuovi insegnanti che garantirà ... Scrive ilrestodelcarlino.it

pluriclassi arquata futura incalzaArquata, polemica sulle pluriclassi scolastiche: “Chiediamo equità nella gestione delle risorse” - Arquata Futura: "La normativa attuale non consente la costituzione di classi singole con meno di dieci alunni, ma riteniamo che questa regola debba essere rivista per le scuole di montagna e delle pic ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pluriclassi Arquata Futura Incalza