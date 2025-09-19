Platani con il cancro Le piante abbattute in viale San Bartolomeo avevano un fungo
I platani spezzini hanno il cancro. Ha finalmente un nome la causa del lento ma graduale abbattimento dei grandi platani secolari che, disposti in successione lungo il limitare dei principali viali della città, costituiscono ancora l’unica vera ed efficace barriera naturale contro le alte temperature del clima e contro l’inquinamento. Ceratocystis platani, è questa la nomenclatura del fungo che colpisce esclusivamente i platani (di cui, in particolare, la specie orientalis e quella del platano comune) causando il cosiddetto ’cancro colorato del platano’: una malattia fungina molto aggressiva, capace di attaccare tutte le parti legnose dell’albero causando lesioni depresse, decolorazioni violacee sulla corteccia e annerimento del legno sottostante. 🔗 Leggi su Lanazione.it
