Planetel insieme a Volley Bergamo 1991 anche per il 2025 2026 | terzo anno di partnership

La collaborazione tra Planetel e Volley Bergamo 1991 continua e si rafforza. Per la stagione 20252026 l'azienda bergamasca sarà ancora sponsor ufficiale della storica squadra di Serie A1 femminile, confermando un legame che giunge così al terzo anno consecutivo. Un rinnovo che non è solo un accordo sportivo, ma la testimonianza concreta di una visione condivisa fatta di valori, impegno sul territorio e volontà di crescere insieme. Planetel e Volley Bergamo: una partnership che unisce sport e territorio. Planetel e Volley Bergamo 1991 rappresentano due realtà fortemente radicate nella provincia di Bergamo: una nel mondo della tecnologia e delle telecomunicazioni, l'altra nello sport e nella pallavolo di alto livello.

