Più sicurezza in Valgerola | approvati i lavori lungo la strada Provinciale 7

La Provincia di Sondrio ha approvato, ieri, il primo lotto di interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e transitabilità lungo la Strada provinciale SP7 dellaValgerola.Lo scorso anno la Provincia aveva candidato la SP7 a un finanziamento ministeriale destinato alla. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

