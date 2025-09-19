Più sicurezza in Valgerola | approvati i lavori lungo la strada Provinciale 7
La Provincia di Sondrio ha approvato, ieri, il primo lotto di interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e transitabilità lungo la Strada provinciale SP7 dellaValgerola.Lo scorso anno la Provincia aveva candidato la SP7 a un finanziamento ministeriale destinato alla. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: sicurezza - valgerola
Ammonta a 45 milioni di euro l’investimento di Anas per la messa in sicurezza della tratta Giussano – Civate della statale 36. Il cantiere, partito da poche settimane, ha ricevuto la visita del Ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini. Il cantiere dovrebbe terminare - facebook.com Vai su Facebook