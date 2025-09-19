Più scuole aperte di pomeriggio fino alle 16 Tempi integrati per 9 elementari e 260 alunni
Da ottobre, in nove scuole primarie 260 alunni rimarranno in classe al pomeriggio, impegnati in atelier e laboratori. Più tempo scolastico dunque per i bambini delle primarie di Reggio, con l’offerta formativa che si amplia grazie ai ‘ tempi scolastici integrati ’. Il progetto, messo a punto dal Comune di Reggio e dagli stessi istituti scolastici, prevede il potenziamento d’orario con alcuni pomeriggi aggiuntivi – non obbligatori e gratuiti per le famiglie – inserendo anche il tempo del pranzo come parte integrante del percorso educativo. Le attività pomeridiane sono state progettate e condotte insieme da Comune e istituti comprensivi, supportati dalla rete dei servizi educativi presenti sul territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
