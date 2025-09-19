Più rotonde e ciclabili meno incidenti E la qualità dell’aria migliora
Meno incidenti sulle strade di Rimini. Calo drastico negli ultimi 25 anni dei decessi sull’asfalto. Ed anche sul piano dell’inquinamento ci sono miglioramenti tangibili. A fare il punto ci pensano gli assessori Anna Montini, all’Ambiente, e Mattia Morolli, ai Lavori pubblci. Questo perché "gli interventi sulla sicurezza stradale, in particolare sulla divisione e demarcazione dei diversi sistemi di muoversi (piste ciclabili, nuove rotatorie in sostituzione di incroci pericolosi), insieme a misure adottate a livello nazionale, hanno certamente condotto a un incremento del calo del numero di sinistri e delle vittime". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
