Più prezioso della Corona d’Inghilterra? Il tesoro di San Gennaro lascia senza fiato

Il Museo del Tesoro di San Gennaro, situato accanto al Duomo di Napoli, custodisce una collezione di inestimabile valore, ricca di storia e arte sacra. Aperto al pubblico nel 2003, grazie a un progetto sostenuto da finanziamenti pubblici e privati, il museo offre uno sguardo unico su un patrimonio per secoli rimasto celato. La storia del tesoro è intrecciata con quella della città. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i preziosi furono trasferiti in Vaticano per sicurezza e ritornarono a Napoli nel 1947 grazie all'intervento di Giuseppe Navarra, detto "o Rre di Poggioreale". Tra i pezzi più straordinari spicca la mitra di San Gennaro, un capolavoro di oreficeria realizzato nel 1713.

