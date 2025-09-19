Piste poco ciclabili

Ilgiorno.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hai voluto la bicicletta? Adesso pedala. O meglio, fai lo slalom. E’ la triste realtà dei ciclisti urbani di Milano, una città potenzialmente perfetta da percorre in bici in lungo e in largo: pianeggiante, con ampi viali e con un clima mite, perlomeno rispetto alle colleghe del centro e nord Europa dove le piste ciclabili sono una religione.  Qui invece vengono percepite come un fastidio, al punto che i ciclisti devono organizzarsi in una catena umana per difenderla da invasioni e soste selvagge, come accaduto ieri in viale Monza. Ora si può discutere su come e dove farle, su quante e perché, ma il dibattito non può prescindere da un cambiamento culturale per cui le piste ciclabili sono per le biciclette e non per auto e furgoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

piste poco ciclabili

© Ilgiorno.it - Piste poco ciclabili

In questa notizia si parla di: piste - poco

«Piste ciclabili poco sicure, il Comune intervenga»: la richiesta di Orizzonti

Piste poco ciclabili; Ma le piste ciclabili a Siracusa sono utili? Poco frequentate, tanto criticate. Un’analisi; Crescono i chilometri, manca una rete. L’occasione persa delle piste ciclabili nella Granda.

piste poco ciclabiliPiste poco ciclabili - E’ la triste realtà dei ciclisti urbani di Milano, una città potenzialmente perfetta da percorre in bici in lungo e in largo: ... Si legge su ilgiorno.it

piste poco ciclabiliIl declino delle ciclabili, l’allarme di Federciclismo: “Serve rilancio o spariranno” - La città diventava la prima in Sicilia a dotarsi di un piano strutturato e di 25 chilometri di piste cic ... Secondo siracusaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Piste Poco Ciclabili