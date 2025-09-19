Piste poco ciclabili
Hai voluto la bicicletta? Adesso pedala. O meglio, fai lo slalom. E’ la triste realtà dei ciclisti urbani di Milano, una città potenzialmente perfetta da percorre in bici in lungo e in largo: pianeggiante, con ampi viali e con un clima mite, perlomeno rispetto alle colleghe del centro e nord Europa dove le piste ciclabili sono una religione. Qui invece vengono percepite come un fastidio, al punto che i ciclisti devono organizzarsi in una catena umana per difenderla da invasioni e soste selvagge, come accaduto ieri in viale Monza. Ora si può discutere su come e dove farle, su quante e perché, ma il dibattito non può prescindere da un cambiamento culturale per cui le piste ciclabili sono per le biciclette e non per auto e furgoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
