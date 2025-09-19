Il rombo dei motori era ormai familiare, una costante rassicurante nel buio della notte. Per un’ora, i passeggeri avevano visto solo nuvole e il bagliore lontano delle luci costiere. Si aspettavano l’atterraggio imminente, l’inconfondibile abbassarsi del carrello e la sensazione di decelerazione. Invece, l’aereo continuava a volteggiare, compiendo cerchi ampi e lenti, come un rapace in cerca della preda. A bordo, l’atmosfera si era fatta silenziosa, un misto di curiosità e leggera preoccupazione. Il comandante, con una voce insolitamente tranquilla, aveva spiegato che c’era un piccolo intoppo a terra, nulla di grave. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Pista non illuminata, aereo resta sospeso in volo per un’ora: poi la scoperta shock. Follia pura