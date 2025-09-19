Pisa Kids alla Stazione Leopolda
Pisa si prepara a vivere una domenica speciale dedicata ai bambini e alle famiglie. Il 21 settembre la Stazione Leopolda si trasformerà in un vero e proprio villaggio dell’infanzia, aperto dalle 10.30 alle 18.30 rigorosamente ad ingresso libero e senza alcun costo per far partecipare i bambini a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: pisa - kids
Domenica prossima, 21 settembre, Festa di Tesseramento di VivaVoce all'interno di Pisa Kids - 1° Edizione, alla Stazione Leopolda Pisa Ecco il programma!! #vivavoce #pisa #teatro #laboratori #letture Vai su Facebook
Pisa Kids alla Stazione Leopolda; Alla Leopolda arriva la gioia di Pisa Kids; Pisa Kids: piccolo è bello.
L’Aperitivo del Cigno alla Stazione Leopolda - Legambiente Pisa organizza l’"Aperitivo del Cigno", domani alla sala prove della Stazione Leopolda. Riporta lanazione.it
'Goal!', a Pisa il festival che racconta il calcio - Il Festival dove il calcio si racconta, prodotta dal Cineclub Arsenale, sotto la direzione artistica di ... Lo riporta ansa.it