Piovani invoca il silenzio | bollino per i locali senza sottofondo

Sbircialanotizia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pochi secondi dopo aver varcato la soglia di un bar o di un supermercato, un’onda sonora ci avvolge senza chiedere permesso. Nicola Piovani, autore premiato con l’Oscar, torna oggi a reclamare un diritto semplice: poter scegliere il silenzio. Il rumore che ci circonda Ogni giorno, dalla pausa pranzo alla spesa serale, veniamo accompagnati da un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

piovani invoca il silenzio bollino per i locali senza sottofondo

© Sbircialanotizia.it - Piovani invoca il silenzio: bollino per i locali senza sottofondo

In questa notizia si parla di: piovani - invoca

piovani invoca silenzio bollinoNicola Piovani: “Basta sottofondo musicale nei locali, bollino per quelli free” - (Adnkronos) – Il premio Oscar Nicola Piovani torna a chiedere maggiore attenzione per coloro che non desiderano ascoltare la musica ‘passiva’ quando vanno al supermercato o al ristorante, o in qualunq ... Secondo sassarinotizie.com

Cerca Video su questo argomento: Piovani Invoca Silenzio Bollino