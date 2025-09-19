Pioli | Fabregas mi ha sorpreso quando ha detto che è difficile trovare giovani italiani di valore

L’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi in conferenza stampa in vista dell’impegno di domenica pomeriggio (ore 15) contro il Como. Tra i vari argomenti trattati, è tornato anche sulla sconfitta contro il Napoli. A seguire le sue principali parole. Le parole di Pioli. «Voglio una Fiorentina vincente, ci manca la vittoria in campionato. Vogliamo essere pronti, dobbiamo sfruttare bene l’opportunità. Contro il Napoli non abbiamo fatto una buona prestazione, lo sappiamo, ma dobbiamo ripartire dai dieci minuti finali. La squadra si sta allenando bene e di sicuro possiamo fare meglio di quanto visto sabato scorso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Pioli: «Fabregas mi ha sorpreso quando ha detto che è difficile trovare giovani italiani di valore»

In questa notizia si parla di: pioli - fabregas

Nico Paz brilla: gioia Fabregas contro la Lazio. Luperto-gol, solo pari per Pioli

#Pioli: “Ci manca la vittoria in campionato. #Fabregas? È un grande allenatore” - X Vai su X

E no, non è Fabregas Vai su Facebook

Il tecnico della Fiorentina in conferenza: «Di giovani ce ne sono alcuni di vero alto livello, poi ognuno ha le sue preferenze e magari un giocatore che piace a me, a lui non piace»; Pioli: Fagioli in difficoltà? Vi spiego. Come stanno Kean e Gudmundsson per Fiorentina-Como; Pioli: Contro il Como mi aspetto una Fiorentina vincente.

Pioli: «Fabregas mi ha sorpreso quando ha detto che è difficile trovare giovani italiani di valore» - L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest'oggi in conferenza stampa in vista del Como ... Segnala ilnapolista.it

Pioli: "Fagioli in difficoltà? Vi spiego. Come stanno Kean e Gudmundsson per Fiorentina-Como" - Il tecnico viola è intervenuto in conferenza stampa in vista del match con i lariani: "Per Fabregas in Italia pochi talenti? Si legge su tuttosport.com