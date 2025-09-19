Pio Esposito diventa un caso l’Inter nel mirino | 5 partite e 45 milioni
Il giovane calciatore interista nell’occhio del ciclone sui social: la narrazione non convince L’Inter tira un sospiro di sollievo, grazie alla vittoria in Champions League con l’Ajax, e prova a ripartire mettendosi alle spalle le sconfitte con Udinese e Juventus. Dalla serata in Olanda, buone notizie non solo per il risultato, ma anche per le prestazioni di alcuni singoli. Incluso Pio Esposito, schierato titolare al posto di Lautaro Martinez. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Scelta coraggiosa, da parte di Chivu, quella di affidarsi al talento dell’Under 21 in luogo del capitano, alle prese con problemi alla schiena. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: esposito - diventa
Giancarlo Esposito al Magna Graecia Film Festival: “Il cinema deve tornare nelle mani della gente, dei giovani registi, di chi non ha molti soldi a disposizione, perché così diventa più creativo” – Intervista video
Giancarlo Esposito al Magna Graecia Film Festival: “Il cinema deve tornare nelle mani della gente, dei giovani registi, di chi non ha molti soldi a disposizione, perché così diventa più creativo” – Intervista video
Esposito Inter, il centravanti diventa un punto fisso per l’attacco nerazzurro? Ecco cosa pensa Chivu del classe ’05
Boban: "Pio Esposito si muove e legge il gioco davvero bene, si vede che ha una grande scuola calcio alle spalle. L’unico punto di domanda è sulla sua velocità: per diventare un giocatore davvero importante deve essere rapido nello staccarsi dal marcatore. Vai su Facebook
Francesco Pio Esposito: l'Inter ha un patrimonio in casa sul quale vale la pena puntare; Pio Esposito; Inter-Urawa diventa... il derby degli Esposito: Seba e Pio si giocano un posto con Lautaro.
Pio Esposito diventa un caso, l’Inter nel mirino: “5 partite e 45 milioni” - Incluso Pio Esposito, schierato titolare al posto di Lautaro Martinez ... Si legge su calciomercato.it
Pio Esposito fa impazzire i tifosi: “Deve giocare sempre”. Com’è andato l’esordio in Champions dell’attaccante che fa sperare l’Inter e la nazionale - Il giovane attaccante impressiona alla prima in Europa: prestazione matura e qualità. Secondo ilfattoquotidiano.it