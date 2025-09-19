Pintus | Non sono sorpreso dal rendimento di Modric ha una mentalità diversa

Gazzetta.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Performance Manager del Real: "Non ci sono specifici segreti nella longevità di Luka, è un raro esempio di dedizione". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

pintus non sono sorpreso dal rendimento di modric ha una mentalit224 diversa

© Gazzetta.it - Pintus: "Non sono sorpreso dal rendimento di Modric, ha una mentalità diversa"

In questa notizia si parla di: pintus - sono

Pintus: Non sono sorpreso dal rendimento di Modric, ha una mentalità diversa; Come guardare Real Madrid-Al Hilal: data, orario, streaming e come vedere il Mondiale per Club FIFA 2025 live e gratis su; Mondiale per Club 2029: dove si giocherà la prossima edizione?.

pintus sono sorpreso rendimentoIl Performance Manager del Real: "Non ci sono specifici segreti nella longevità di Luka, è un raro esempio di dedizione" - Il Performance Manager del Real: "Non ci sono specifici segreti nella longevità di Luka, è un raro esempio di dedizione" ... Secondo gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Pintus Sono Sorpreso Rendimento