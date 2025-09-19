Pintus | Modric è un raro esempio di longevità sportiva | cura il suo corpo e non si accontenta mai

Il “Performance manager” del Real Madrid, Antonio Pintus, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato di Luka Modric. Pintus: «Modric è un raro esempio di longevità sportiva». Lei che conosce bene Modric e ha lavorato con lui a Madrid. Ci spiega qual è il suo “segreto”? Come fa a 40 anni a essere così in forma? « Non credo ci sia un vero e proprio segreto, piuttosto una somma di fattori. Luka ha una professionalità fuori dal comune: cura l’allenamento, l’alimentazione, il recupero e soprattutto ha una mentalità che lo spinge a non accontentarsi mai. È un esempio raro di longevità sportiva, frutto di dedizione quotidiana ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

