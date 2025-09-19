Pino Bicchielli lascia Noi Moderati ed entra in Fi | Vi racconto tutto

Una decisione non facile, complessa, giunta dopo un lungo ragionamento e che porta in grembo nuove responsabilità e nuove sfide politico-istituzionali. Pino Bicchielli, membro della Camera dei Deputati, lascia Noi Moderati ed entra un Forza Italia. L’annuncio dell’onorevole è arrivato poche ore fa: in questa intervista, Pino Bicchielli ci racconta la sua verità. Onorevole Bicchielli, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

Pino Bicchielli: “Con Meloni il Paese è tornato a camminare dritto”

pino bicchielli lascia moderatiScossone in Noi Moderati, in Campania si dimettono 4 segretari provinciali: è l’effetto domino Bicchielli - Come un effetto dominoo, le dimissioni del deputato Pino Bicchielli da Noi Moderati – con contestuale adesioni al Forza Italia – provocano uno sconne all’interno della base campana del partito di Maur ... Da giustizianews24.it

pino bicchielli lascia moderatiCampania, terremoto in Noi Moderati. Via Bicchielli. Si dimettono i segretari provinciali - Dimissioni anche dei segretari provinciali del partito ... Lo riporta infocilento.it

