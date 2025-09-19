Pino Bicchielli lascia Noi Moderati ed entra in Fi | Vi racconto tutto
Una decisione non facile, complessa, giunta dopo un lungo ragionamento e che porta in grembo nuove responsabilità e nuove sfide politico-istituzionali. Pino Bicchielli, membro della Camera dei Deputati, lascia Noi Moderati ed entra un Forza Italia. L’annuncio dell’onorevole è arrivato poche ore fa: in questa intervista, Pino Bicchielli ci racconta la sua verità. Onorevole Bicchielli, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: pino - bicchielli
Pino Bicchielli: “Con Meloni il Paese è tornato a camminare dritto”
Il deputato Pino #Bicchielli lascia Noi Moderati ed entra in Forza Italia. Con il suo arrivo il gruppo azzurro alla Camera sale a 52 deputati. @ultimora_pol - X Vai su X
Condivido le parole dell'On. Giorgio Silli e penso che l'analisi dell'On. Pino Bicchielli meriti una seria e spassionata riflessione e forse anche un minimo di autocritica. Silli, condivido riflessioni di Bicchielli, centro va rafforzato Silli, condivido riflessioni di Bicchiel - facebook.com Vai su Facebook
Bicchielli lascia Noi Moderati e aderisce a Forza Italia: Rafforziamo il centro della coalizione; Bicchielli lascia Noi Moderati e aderisce a Forza Italia: 'Rafforziamo il centro della coalizione'; Noi Moderati, l’on Bicchielli verso l’addio.
Scossone in Noi Moderati, in Campania si dimettono 4 segretari provinciali: è l’effetto domino Bicchielli - Come un effetto dominoo, le dimissioni del deputato Pino Bicchielli da Noi Moderati – con contestuale adesioni al Forza Italia – provocano uno sconne all’interno della base campana del partito di Maur ... Da giustizianews24.it
Campania, terremoto in Noi Moderati. Via Bicchielli. Si dimettono i segretari provinciali - Dimissioni anche dei segretari provinciali del partito ... Lo riporta infocilento.it