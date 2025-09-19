Pineto Juventus Next Gen streaming LIVE e diretta tv | dove vederla la sfida della quinta giornata di Serie C

Pineto Juventus Next Gen streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la quinta giornata di Serie C 202526. Dopo la prima sconfitta stagionale, è tempo di rialzare subito la testa. La Juventus Next Gen torna in campo domani, sabato 20 settembre, per una trasferta insidiosa sul campo del Pineto. Il match, valido per la quinta giornata del Girone B di Serie C, sarà un banco di prova fondamentale per la squadra di Massimo Brambilla. Fischio d’inizio alle ore 15:00, in diretta su Sky Sport. Obiettivo riscatto dopo il ko con l’Arezzo. I giovani bianconeri sono reduci dalla sconfitta contro l’Arezzo, la prima di questo campionato, che ha interrotto la loro striscia di imbattibilità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pineto Juventus Next Gen streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida della quinta giornata di Serie C

