Pif e il video provocatorio su Gaza | Bombardiamo la Sicilia per sconfiggere la mafia

Fanpage.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In queste ore il video provocatorio di Pif sta facendo il giro dei social. "Bombardiamo la Sicilia per sconfiggere la mafia" dice volendo, in maniera paradossale, spiegare che quanto sta accadendo a Gaza sia insostenibile. Non manca, poi, un chiaro attacco al governo italiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

VIDEO | Gaza, Pif provoca sui social: Bombardiamo la Sicilia per sconfiggere la mafia.

