Piero Puricelli 101 anni dopo una mostra celebra il visionario che costruì in Italia la prima autostrada del mondo

A 101 anni dall’inaugurazione della prima autostrada al mondo, Gazzada Schianno ricorda l’ingegno dell’ingegner Piero Puricelli con una serie di celebrazioni culturali. Fino al 21 settembre 2025, Villa De Strens ospita una mostra fotografica che raccoglie immagini storiche e inedite della costruzione della Milano–Varese. L’esposizione, curata dall’ associazione fotografica Arcobaleno di Castronno, presenta scatti provenienti anche dall’archivio della ditta Gabri, una delle aziende che collaborarono al cantiere. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Gazzada Schianno e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

