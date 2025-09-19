Piemonte denuncia di Avs | Un’ambulanza tutta la notte davanti all’hotel scelto da Lollobrigida
Polemica dopo la partecipazione del ministro al festival “Risò” a Vercelli: “Dopo i treni ferma anche il 118?”. La Regione replica: “C’era un mezzo in più per la fiera ma non abbiamo indicato dove collocarlo”. L’entourage dell’interessato: “Gode di ottima salute”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
