Piemonte denuncia di Avs | Un’ambulanza tutta la notte davanti all’hotel scelto da Lollobrigida

Repubblica.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Polemica dopo la partecipazione del ministro al festival “Risò” a Vercelli: “Dopo i treni ferma anche il 118?”. La Regione replica: “C’era un mezzo in più per la fiera ma non abbiamo indicato dove collocarlo”. L’entourage dell’interessato: “Gode di ottima salute”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

