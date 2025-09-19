Piemonte Avs accusa Lollobrigida | Un’ambulanza tutta la notte davanti all’hotel che lo ospitava

Repubblica.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Polemica dopo la partecipazione del ministro al festival “Risò” a Vercelli: “Dopo i treni ferma anche il 118?”. La Regione replica: “C’era un mezzo in più per la fiera ma non abbiamo indicato dove collocarlo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

piemonte avs accusa lollobrigida un8217ambulanza tutta la notte davanti all8217hotel che lo ospitava

© Repubblica.it - Piemonte, Avs accusa Lollobrigida: “Un’ambulanza tutta la notte davanti all’hotel che lo ospitava”

In questa notizia si parla di: piemonte - accusa

Piemonte, Avs accusa Lollobrigida: “Un’ambulanza tutta la notte davanti all’hotel che lo ospitava”.

piemonte avs accusa lollobrigidaPiemonte, Avs accusa Lollobrigida: “Un’ambulanza tutta la notte davanti all’hotel che lo ospitava” - Polemica dopo la partecipazione del ministro al festival “Risò” a Vercelli: “Dopo i treno ferma anche il 118? Da torino.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Piemonte Avs Accusa Lollobrigida