Pico per sempre nel cuore dei riccionesi la proposta | Intitoliamo a lui la piazzetta che amava tanto
Intitolare la piazzetta San Martino a Pico, in memoria dello storico fotografo Epimaco Zangheri. A chiederlo è Federica Torsani (campo gruppo della lista civica Riccione col Cuore) dopo la proposta giunta da molti cittadini e residenti del quartiere Abissinia. “Mi faccio portavoce - spiega. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: pico - cuore
Addio a Pico, il fotografo che ha immortalato con il cuore la storia di Riccione
Addio a Pico, il fotografo che ha immortalato con il cuore la storia di Riccione - facebook.com Vai su Facebook
Pico per sempre nel cuore dei riccionesi, la proposta: Intitoliamo a lui la piazzetta che amava tanto; Cronaca.