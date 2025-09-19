Picky eating quando il bambino rifiuta il cibo | cos’è e come comportarsi

Il picky eating – letteralmente “mangiare in modo selettivo” – è un comportamento frequente nei bambini, soprattutto tra i 2 e i 6 anni, caratterizzato dal rifiuto di alcuni cibi o dall’accettazione di una gamma molto limitata di alimenti. Un fenomeno che, pur spesso transitorio, può influenzare la crescita, la vita familiare e il rapporto del piccolo con il cibo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

