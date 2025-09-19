Picentia Short Film Festival Battipaglia si trasforma in un grande palcoscenico | dal 25 al 28 settembre

Nella cornice istituzionale della Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica è stato presentato il programma della nona edizione del Picentia Short Film Festival, che dal 25 al 28 settembre 2025 trasformerà Battipaglia in un grande palcoscenico dedicato al cinema, alla musica e alla cultura. La città vivrà quattro giornate intense tra Piazza Aldo Moro e il Palazzo di Città, illuminate dal tema scelto per quest’anno: i sognatori. Un filo conduttore che guiderà proiezioni, incontri, concerti e momenti di riflessione, con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti e di portare a Battipaglia ospiti di rilievo del panorama culturale e artistico italiano. 🔗 Leggi su Zon.it

