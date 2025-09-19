Picentia Short Film Festival Battipaglia si trasforma in un grande palcoscenico | dal 25 al 28 settembre
Nella cornice istituzionale della Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica è stato presentato il programma della nona edizione del Picentia Short Film Festival, che dal 25 al 28 settembre 2025 trasformerà Battipaglia in un grande palcoscenico dedicato al cinema, alla musica e alla cultura. La città vivrà quattro giornate intense tra Piazza Aldo Moro e il Palazzo di Città, illuminate dal tema scelto per quest’anno: i sognatori. Un filo conduttore che guiderà proiezioni, incontri, concerti e momenti di riflessione, con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti e di portare a Battipaglia ospiti di rilievo del panorama culturale e artistico italiano. 🔗 Leggi su Zon.it
In questa notizia si parla di: picentia - short
Picentia Short Film Festival, annunciati i 30 finalisti
Picentia Short Film Festival 2025: annunciati i 30 finalisti
#Cinema #PicentiaShortFilmFestival Tutto pronto per il Picentia Short Film Festival - X Vai su X
Giovedì 19 settembre 2025, alle ore 11:00, presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica (Roma), si terrà la conferenza stampa di presentazione della nona edizione del Picentia Short Film Festival, l’evento internazionale dedicato al cinema Vai su Facebook
Battipaglia, Picentia Short Film Festival: ecco i 30 finalisti; PICENTIA SHORT FILM FESTIVAL 9 - Trenta film in concorso; Battipaglia (SA). Luigi Zeno con 'La linea sottile' miglior giovane attore al 'Picentia Short Film Festival 2025'.
Picentia Short Film Festival, Battipaglia si trasforma in un grande palcoscenico: dal 25 al 28 settembre - Nella cornice istituzionale della Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica è stato presentato il programma della nona edizione del Picentia ... zon.it scrive
Picentia Short Film Festival 2025: annunciati i 30 finalisti - Il prestigio e la portata internazionale del Festival sono testimoniati dalla partecipazione alla selezione di ben 70 Paesi, che lo riconoscono come un punto di riferimento imprescindibile Saranno ... Lo riporta zon.it